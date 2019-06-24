Закулисье с Москвой онлайн. Александр Цыпкин и "БеспринцЫпные чтения"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

26 июня мы отправимся на экскурсию в "Гоголь-центр", где пообщаемся с публицистом и автором сатирических рассказов Александром Цыпкиным. Совсем скоро, 20 июля, в рамках проекта "БеспринцЫпные чтения" писатель выступит с программой "Питерский Old school". Александр Цыпкин прочитает рассказ "Томатный сок". Мало кто знает, но литературная карьера Александра началась с нескольких постов-рассказов в фейсбуке, которые были написаны от нечего делать. В числе этих незатейливых произведений – "Томатный сок". Обычно его исполняет актер Данила Козловский. Но раз в сезон Александр вспоминает прошлое и сам читает свои самые первые истории.

Александр Цыпкин – автор бестселлеров "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий", тираж которых составил более ста тысяч экземпляров. Многие рассказы автора переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки.

Огромную популярность Александру принес его собственный литературно-театральный проект – "БеспринцЫпные чтения". В рамках этого проекта современную отечественную прозу читают со сцены столичных театров сами авторы и популярные артисты.

"БеспринцЫпные чтения" – не только литературные вечера. Под таким же названием в саду "Эрмитаж" проходит большой фестиваль. В этом году он обновил свой статус и стал Общероссийским. На этот раз к Москве присоединятся Иркутск, Калининград, Уфа, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи. Проект объединит на одной сцене более 30 участников, как известных артистов и авторов, так и региональных писателей и чтецов, часть из которых впервые приедут в столицу.

20 июля на сцене фестиваля выступят актеры Чулпан Хаматова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, писатели Гузель Яхина, Алена Долецкая, Саша Филлипенко и другие.

26 июня мы пообщаемся с Александром обо всем этом, расспросим его о творческих планах и беспринцыпной прозе.

Беседа пройдет в рамках нашего проекта – "Закулисье с Москвой онлайн". В каждом выпуске мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Виктором Сухоруковым о спектакле "Старший сын". Видео тут.

Смотрите трансляцию 26 июня в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.