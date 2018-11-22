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Культура

22 ноября, 19:33

Открытие катка в Парке Горького. Онлайн-трансляция

Москва онлайн досуг парки

В Парке Горького открылся каток с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой.

Парк устроил масштабную вечеринку с выступлением популярных музыкантов. Ведущие церемонии – Ирина Чеснокова и Владимир Маркони. На катке установлена сцена, где свои сеты исполняют российская диджейская группировка Tiger Balms, дуэт Cream Soda, а также Sister Bliss из культовой британской группы Faithless. В 22:15 ожидается праздничный салют.

В этом году каток получил название "Фабрика счастливых людей". Это не случайно – именно так охарактеризовал парк английский писатель Герберт Уэллс во время своего визита в столицу в 1934 году. Не только каток, но и все пространство парка оформлено в индустриальном стиле. На арке главного входа установили неоновую инсталляцию в виде конвейерной ленты, а павильоны стилизовали под фабричные цеха.

Ранее сообщалось, что в городе залили 120 катков с искусственным льдом. В Москве появится свыше 3,8 тысячи объектов, предназначенных для зимних видов отдыха. В их числе 384 лыжные трассы общей протяженностью почти 600 километров, 264 ледяные горки и снежных городка, 50 мест для моржевания. Также для активного отдыха подготовлены лыжные базы, горнолыжные склоны, площадки для сноуборда, места катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах.

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