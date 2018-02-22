Москва онлайн покажет выступление силачей в День защитника Отечества

23 февраля Перовский парк приглашает отпраздновать День защитника Отечества. Полевая кухня, мастер-классы, конкурсы и подарки ждут!

Посетители смогут увидеть выступление силачей, а также оценить уровень своей физподготовки в специальной зоне для прохождения ГТО. Каждому участнику вручат приятный сувенир, а тот, кто пройдет все испытания, получит приглашение на торжественное награждение. Не можете принять участие? Тогда смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 12:25 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.