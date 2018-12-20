Москва онлайн покажет, как вели себя гости за столом в дореволюционной России

25 декабря в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" состоится мастер-класс "Идеальные манеры за столом в дореволюционной России". Гостям расскажут, кто и как собирался на званный ужин, можно ли было опаздывать, не снимать перчатки за столом и ронять столовые приборы на пол. Что считалось дурным тоном тогда и сейчас? Над чем дозволялось смеяться во время застолья, а какие темы умышленно не затрагивали. Об этом и многом другом смотрите в сюжете.

Трансляция начнется 25 декабря в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.