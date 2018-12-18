Москва онлайн покажет, как закон защищает интеллектуальный труд

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20 декабря в Центре современного искусства "Винзавод" состоится лекция "Вор или не вор? Авторское право в сфере искусства".

В выпуске новостей часто встречаются сюжеты с судебными разбирательствами, связанными с плагиатом, недобросовестным заимствованием и защитой интеллектуальной собственности. Как уберечь свой интеллектуальный труд или не попасться на краже, которую не совершал? На эти и другие вопросы ответит адвокат Жанна Смаль. Свою деятельность в сфере защиты авторских прав она начала с дела, связанного с конфликтом между московским Домом фотографии и фотографом. Спор закончился миром и сотрудничеством. Слушатели узнаю подробности этого разбирательства и не только.

Трансляция начнется 20 декабря в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.