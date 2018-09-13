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Москва 24

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13 сентября, 15:30

Москва онлайн покажет public talk с Покрасом Лампасом

Москва онлайн искусство выставка

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

14 сентября в Новом Манеже состоится public talk по теме – "Место современного искусства: художник и новые медиа".

В открытый диалог вступят художники и администраторы арт-сообществ "ВКонтакте". Они попытаются объяснить, как сделать свои работы известными и соблюсти авторские права, как использовать современные медиа для продвижения своего искусства и с какими сообществами можно сотрудничать. По итогам встречи будет сформулирован алгоритм-инструкция для художников, которые хотят открыть свое творчество зрителю.

Один из участников дискуссии – Покрас Лампас, знаменитый и востребованный художник, чья выставка открылась 6 сентября в Новом Манеже.

Покрас Лампас является ярким представителем современной каллиграфии и основателем нового направления в искусстве — Calligrafuturism. Художник работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей.

Он совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перфомансами и стрит-арт фестивалями. Создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов. За последние годы Покрас стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее и ОАЭ.

В 2018 году, в сотрудничестве с Новой Третьяковской галереей, Покрас создал 54-метровую инсталляцию в поддержку выставки о Василии Верещагине. Инсталляция была презентована в рамках "Ночи Музеев" и открывала вход в музей со стороны набережной.

Смотрите 14 сентября в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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