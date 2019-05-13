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Москва 24

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Культура

13 мая, 16:12

"Закулисье с Москвой онлайн". Виктор Сухоруков и спектакль "Старший сын"

Москва онлайн культура

Фото: Москва 24

16 мая мы запускаем новый проект – "Закулисье с Москвой онлайн". В каждом выпуске мы будем водить вас по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели будут рассказывать нам о своей работе, открывать секреты "творческой кухни" и показывать места, скрытые от глаз публики.

В этот раз мы побываем в Театриуме на Серпуховке за кулисами спектакля "Старший сын". Проведет экскурсию народный артист России Виктор Сухоруков.

"Старший сын" – одна из самых знаменитых пьес Александра Вампилова. В ней рассказывается о нелепом и смешном человеке, которого переполняют любовь, нежность и сострадание ко всем людям. Его так легко обмануть. Эта история и начинается с обмана, когда двое молодых людей, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега, незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта. И это приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.

Смотрите трансляцию 16 мая в 17:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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