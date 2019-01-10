Москва онлайн покажет, какие средневековые чудовища дожили до наших дней

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

14 января в Музее экслибриса и миниатюрной книги состоится лекция "Средневековые герои ужасов: кто пугал детей в эпоху готических соборов?"

Мы уже давным-давно привыкли к тому, что привидения, вампиры, демоны, чудовища – это герои фильмов ужасов. Однако все эти существа появились задолго до кинематографа. В Средние века родители пугали непослушных детей страшными сказками и легендами о злобных тварях, которые ели людей. Как выглядели эти монстры? Какие существа были реальностью, а какие – вымыслом? На кого бы охотились герои фильмов и сериалов, если бы кинематограф существовал в Средние века? Об этом и пойдет речь на лекции.

Трансляция начнется 14 января в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.