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Москва 24

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Культура

10 января, 13:15

Москва онлайн покажет, какие средневековые чудовища дожили до наших дней

Москва онлайн культура

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

14 января в Музее экслибриса и миниатюрной книги состоится лекция "Средневековые герои ужасов: кто пугал детей в эпоху готических соборов?"

Мы уже давным-давно привыкли к тому, что привидения, вампиры, демоны, чудовища – это герои фильмов ужасов. Однако все эти существа появились задолго до кинематографа. В Средние века родители пугали непослушных детей страшными сказками и легендами о злобных тварях, которые ели людей. Как выглядели эти монстры? Какие существа были реальностью, а какие – вымыслом? На кого бы охотились герои фильмов и сериалов, если бы кинематограф существовал в Средние века? Об этом и пойдет речь на лекции.

Трансляция начнется 14 января в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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