Москва онлайн и "TVоя Москва" покажут, как создать и развить личный бренд

13 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит эксперт по личному бренду, предприниматель, блогер Мария Азаренок. Тема встречи – "Персональный бренд в медиа: как его создать, развивать и зачем он нужен каждому человеку".

На мастер-классе Мария расскажет:



как построить свой бренд;

какие существуют секреты развития собственного бренда;

зачем это нужно каждому специалисту в медиа.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 13 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.