Москва онлайн и "TVоя Москва" покажут, как создать и развить личный бренд

13 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит эксперт по личному бренду, предприниматель, блогер Мария Азаренок. Тема встречи – "Персональный бренд в медиа: как его создать, развивать и зачем он нужен каждому человеку".
На мастер-классе Мария расскажет:
- как построить свой бренд;
- какие существуют секреты развития собственного бренда;
- зачем это нужно каждому специалисту в медиа.
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.
Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Смотрите трансляцию 13 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.