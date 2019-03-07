Москва онлайн покажет, как горит пятиметровый валенок и приходит весна

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

10 марта в Парке Горького в рамках фестиваля "Московская Масленица" состоится сжигание чучела. В прошлые годы в парке сжигали и огромную гирю, и медвежью берлогу. А на этот раз символ зимы – пятиметровый валенок из соломы. Все желающие смогут принять участие в проводах холодов и веселых играх у высокого костра.

Трансляция начнется 10 марта в 19:25 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.