Открытие фестиваля-конкурса "Московская весна A Cappella". Прямой эфир

В парке "Зарядье" проходит открытие фестиваля-конкурса "Московская весна A Cappella". Перед гостями выступают сольные исполнители и большие коллективы, участники-новички и опытные конкурсанты из разных стран.
В программе:
- Макс Клочков (соло-луп, Россия);
- AYGYUL (соло-луп, Австрия);
- Ансамбль Il Canto (6 чел,Россия);
- Choral Collegium Ensemble (8 чел, Россия);
- Мужская Военная Капелла (25 чел, Россия);
- Коллектив из пяти человек CoffeetimeBand (Россия);
- победители "Московской весны A Cappella-2018" Six Appeal (6 чел, США).
С 1 по 12 мая почти 200 участников фестиваля и конкурса "Московская весна A Cappella" будут каждый день петь на открытых сценах по всему городу.