Открытие фестиваля-конкурса "Московская весна A Cappella". Прямой эфир





В парке "Зарядье" проходит открытие фестиваля-конкурса "Московская весна A Cappella". Перед гостями выступают сольные исполнители и большие коллективы, участники-новички и опытные конкурсанты из разных стран.

В программе:



Макс Клочков (соло-луп, Россия);

AYGYUL (соло-луп, Австрия);

Ансамбль Il Canto (6 чел,Россия);

Choral Collegium Ensemble (8 чел, Россия);

Мужская Военная Капелла (25 чел, Россия);

Коллектив из пяти человек CoffeetimeBand (Россия);

победители "Московской весны A Cappella-2018" Six Appeal (6 чел, США).