На территории "Большого Сити" могут построить железнодорожный вокзал

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичные власти обсуждают возможность строительства железнодорожного вокзала на территории "Большого Сити", сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Территория "Большого Сити" - это и МКЖД, и Третий пересадочный контур, и Третье транспортное кольцо, и река - это все предпосылки для создания больших транспортно-пересадочных узлов. Обсуждается вариант создания нового вокзала с возможным отнесением части трафика от Киевского и Белорусского вокзалов", - отметил Кузнецов.

По его словам, есть инициатива создать так называемую зонную станцию, то есть крупный пересадочный узел, который мог бы быть центром притяжения.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин ранее сообщил, что потенциал развития "Большого Сити" составляет порядка 5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

Проект планировки состоит из нескольких частей. В частности, решено снести промышленную застройку, прилегающую к железной дороге. На территории "Большого Сити" также планируется построить офисные здания.

Ранее M24.ru сообщало, что на территории делового центра "Москва-Сити" появится 14-этажный многофункциональный комплекс. Его оснастят подземным паркингом. Общая площадь комплекса составит 105 тысяч квадратных метров, а высота - не более 53 метров. На территории нового объекта разместятся фитнес-центры и спортзалы, медицинские и профилактические учреждения, кафе, рестораны и магазины.

Возвести многофункциональный комплекс планируется около делового комплекса "Империя". Проект градостроительного плана земельного участка, на котором расположится центр, уже одобрен властями.

Напомним, что на территории "Москвы-Сити" планируется также построить другой многофункциональный комплекс, 85-этажный. В нем разместятся апартаменты, торговые точки, автостоянки, гостиница, конференц-зона, банкетный зал, столовая, административные помещения, фитнес-центр с бассейном и СПА-комплексом, а также офисные помещения.

На территории "Москвы-сити" также построят большой транспортно-пересадочный узел. Он объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги, Третье транспортное кольцо и вертолетную площадку. Будет оборудован выход к речному транспорту.