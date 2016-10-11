"Москва Медиа" объявила победителей конкурса журналистов "TVоя Москва"

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" и факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы подвели итоги второго сезона конкурса для молодых журналистов "TVоя Москва".

Победителей выбрали в восьми номинациях от "Москва Медиа", по одной номинации от МГУ и партнера конкурса медиа-группы ACMG. Вот имена счастливчиков:

Дарья Бабак (номинация "TVой взгляд на Москву");

(номинация "TVой взгляд на Москву"); Ангелина Полянская (номинация "Голос TVоей Москвы");

(номинация "Голос TVоей Москвы"); Мария Агафонова (номинация "TVоя Москва – лучший город мира");

(номинация "TVоя Москва – лучший город мира"); Татьяна Бирюкова (номинация "TVоя Москва в объективе событий");

(номинация "TVоя Москва в объективе событий"); Юлия Лукьянова (номинация "TVоя Москва online");

(номинация "TVоя Москва online"); Дарья Щекина (номинация "Событие TVоей Москвы");

(номинация "Событие TVоей Москвы"); Дарья Полякова (номинация "ТVой Журфак – TVоя Москва". Номинация журфака МГУ);

(номинация "ТVой Журфак – TVоя Москва". Номинация журфака МГУ); Арина Фурсова ("Новая журналистика ТVоей Москвы". Номинация ACMG).

Награды победителям вручили ведущий редактор издательства Like Book Алина Зальнова, авторы детективных романов Сергей и Анна Литвиновы, блоггер и сценарист Татьяна Веденская, а также известный писатель и продюсер Олег Рой.

Проект "TVоя Москва" стартовал 13 июня. За лето в рамках образовательной программы "ТVоей Москвы" в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького прошло 24 мастер-класса от ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и преподавателей журфака МГУ.

Спикерами были генеральный продюсер холдинга "Москва Медиа" и журналист Алексей Вершинин, главный редактор журнала Forbes Николай Усков, видеоблогер Тутта Ларсен и многие другие знаменитости мира медиа.

Специалисты делились со студентами своим опытом работы со СМИ и создания информационных проектов в сфере городской журналистики и современной культуры.

"Перед нами стояла немного циничная задача, – рассказал генеральный продюсер холдинга "Москва Медиа" Алексей Вершинин. – Мы надеялись отобрать кадры, которые бы потом пришли работать к нам в холдинг. Это уникальная история на рынке российских медиа. По сути это своеобразный социальный лифт, благодаря которому любой человек, даже не имеющий журналистского образования, может попасть на стажировку в крупное СМИ. В этом году мы дополнили конкурс большой образовательной программой, и уровень конкурсных работ значительно вырос: мастер-классы помогали лучше сориентироваться в том, что мы хотели получить от участников проекта. Отмечу, что уже второй год это возможно, благодаря поддержке Правительства Москвы".

Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.