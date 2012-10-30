Телеканал "Москва 24" получил награду "Связь поколений"

Телеканал "Москва 24" получил награду по итогам III Всероссийского конкурса "Связь поколений".

Торжественное награждение победителей 30 октября. Основных номинаций было шесть, "Москва 24" завоевала дополнительную награду. Приз вручили ведущей телеканала Елене Павловой.

Награда присуждается благотворительным фондом "Связь поколений". Он был создан с целью оказания помощи одиноким и малоимущим пожилым людям.

Конкурс призван объединить и отметить все государственные и некоммерческие организации, благотворительные фонды, социально ответственный бизнес и СМИ, занимающиеся помощью и поддержкой пожилых людей.