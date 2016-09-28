Новый сезон на телеканале "Москва 24". Реально. Интересно

На телеканале "Москва 24" начался новый сезон

С 3 октября в эфире реалити "Откройте, полиция!"

За полгода съемок во время реальной работы двух экипажей патрульно-постовой службы операторы канала ни на секунду не выключали своих камер. "Полгода съемок в реальном отделении полиции. Герои нашего проекта – обычные. Самые простые полицейские патрульно-постовой службы, которые каждый раз, выходя на смену, рискуют своими жизнями", – рассказывает главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Алексей Вершинин.

За время работы наша съемочная группа выехала на 700 вызовов. Мы сняли, как:

– полицейские пресекли нескольких массовых драк;

– урегулировали более 100 семейных скандалов;

– доставили в отделение полиции 430 нарушителей.

Фото: medium.com/@infomoscow24

"Мы сняли живых людей, с живыми эмоциями. Не суперменов без страха и упрека. Эти люди ошибаются, ревнуют, ссорятся, мирятся, смеются, плачут. Как и мы с вами. За одним исключением – они реальные герои этого города", – рассказывает главный продюсер.

Фото: medium.com/@infomoscow24

Перед вами – участники реалити.

Реалити "Откройте, полиция!" на телеканале "Москва 24" смотрите по будням в 22:30.

Еще одно реалити на нашем телеканале – "Врачи"

Реальная история из Первой Градской больницы имени Пирогова. Три молодых хирурга претендуют на одно вакантное место. Впервые реальная борьба за право быть врачом, в телеэфире.

Фото: medium.com/@infomoscow24

Реалити еще снимается. Уже почти 100 дней съемочная группа живет в отделении и следит за каждым шагом героев. За это время мы стали свидетелями нескольких десятков уникальных больших операций, которые не делают нигде в мире.

Реалити "Врачи" на телеканале "Москва 24" смотрите по будням.

Сериал "Пятый элемент"

Не менее зрелищная и интересная премьера ждет любителей научно-познавательных фильмов. Сериал "Пятый элемент" и его ведущая Екатерина Бурлакова расскажут в деталях о стихиях, из которых состоит наш город.

Это пятисерийных проект, каждая серия которого посвящена одному из базовых элементов без которых наша жизнь была бы невозможна. Огонь, вода, земля, воздух и пятый элемент, объединяющий это все, – человек.

"В этом проекте мы попытались ответить на вопрос – человек управляем стихиями или может быть наоборот? Это самый масштабный научный проект нашего канала – такого мы еще не делали", – рассказывает Алексей Вершинин.

***

В новом сезоне вы увидите и продолжение уже и завоевавших популярность у зрителей проектов – "Пищевая революция". Теперь авторы программы не будут ограничиваться только едой. Эксперты проверят все, что мы покупаем в магазинах – от телевизора до зонтика, от блендера до купальника. Программа будет называться "Революция потребления".

Также смотрите по субботам "Нереальные аферисты" – программа, где мы обманываем москвичей, чтобы их не обманули настоящие мошенники. А в программе "Безопасность" мы будем объяснять,как действовать в той или иной опасной ситуации, в которой может оказаться абсолютно любой житель Москвы.

Фото: medium.com/@infomoscow24

И, конечно, в новом сезоне то, без чего нельзя представить телеканал "Москва 24", – новости.

Только прямой эфир и только реальные события.

Фото: medium.com/@infomoscow24

В распоряжении нашего канала самый большой воздушный флот коптеров. И уже сегодня мы можем показывать картинку города в прямом эфире. Вы могли видеть это на День Победы и в День города. Сейчас эту технологию все чаще будем использовать и в новостных выпусках.