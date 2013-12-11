Телеканал "Москва 24" устроит рождественскую сказку

21 декабря телеканал "Москва 24" проведет "Рождественскую сказку". Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лучший город зимы" на Никольской улице. Гости смогут не только принять участие в праздничных гуляньях, но и посмотреть концерт. Организаторы мероприятия - Департамент культуры Москвы и Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа".
Фото: lgz-moscow.ru
Москвичи и гости столицы смогут встретить на Никольской ведущих "Москвы 24", сказочных героев, музыкантов и уличных артистов. В программе запланированы мастер-классы, рождественские представления, праздничный концерт и вкусные подарки всем маленьким гостям.
Специальный гость праздника – российская группа Guru Groove Foundation.
Партнер мероприятия - Банк Москвы.
Вход свободный, начало - в 14.00.
Программа мероприятия
|Время
|Мероприятие
|14.10
|Каскадерское шоу
|14.17
|Мастер-класс "Елочная игрушка"
|14.55
|Мастер-класс "Печенье"
|15.40
|Детский ансамбль "Русские узоры"
|15.55
|Викторина от радиостанции "Москва FM"
|16.10
|Ирина Кись (народная музыка)
|16.30
|Каскадерское шоу
|16.40
|Оркестр Дедов Морозов/Санта Клаусов
|17.08
|Ансамбль Снегурочек (барабанщицы)
|17.25
|Guru Groove Foundation