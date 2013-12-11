Телеканал "Москва 24" устроит рождественскую сказку

21 декабря телеканал "Москва 24" проведет "Рождественскую сказку". Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лучший город зимы" на Никольской улице. Гости смогут не только принять участие в праздничных гуляньях, но и посмотреть концерт. Организаторы мероприятия - Департамент культуры Москвы и Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа".

Фото: lgz-moscow.ru

Москвичи и гости столицы смогут встретить на Никольской ведущих "Москвы 24", сказочных героев, музыкантов и уличных артистов. В программе запланированы мастер-классы, рождественские представления, праздничный концерт и вкусные подарки всем маленьким гостям.

Специальный гость праздника – российская группа Guru Groove Foundation.

Партнер мероприятия - Банк Москвы.

Вход свободный, начало - в 14.00.

Программа мероприятия



Время Мероприятие 14.10 Каскадерское шоу 14.17 Мастер-класс "Елочная игрушка" 14.55 Мастер-класс "Печенье"

15.40 Детский ансамбль "Русские узоры"

15.55 Викторина от радиостанции "Москва FM" 16.10 Ирина Кись (народная музыка) 16.30 Каскадерское шоу 16.40 Оркестр Дедов Морозов/Санта Клаусов 17.08 Ансамбль Снегурочек (барабанщицы) 17.25 Guru Groove Foundation