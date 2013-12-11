Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря 2013, 15:55

Флешмобы и акции

Телеканал "Москва 24" устроит рождественскую сказку

21 декабря телеканал "Москва 24" проведет "Рождественскую сказку". Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лучший город зимы" на Никольской улице. Гости смогут не только принять участие в праздничных гуляньях, но и посмотреть концерт. Организаторы мероприятия - Департамент культуры Москвы и Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа".

Фото: lgz-moscow.ru

Москвичи и гости столицы смогут встретить на Никольской ведущих "Москвы 24", сказочных героев, музыкантов и уличных артистов. В программе запланированы мастер-классы, рождественские представления, праздничный концерт и вкусные подарки всем маленьким гостям.

Специальный гость праздника – российская группа Guru Groove Foundation.

Партнер мероприятия - Банк Москвы.

Вход свободный, начало - в 14.00.

Программа мероприятия



ВремяМероприятие
14.10Каскадерское шоу
14.17Мастер-класс "Елочная игрушка"
14.55Мастер-класс "Печенье"
15.40Детский ансамбль "Русские узоры"
15.55Викторина от радиостанции "Москва FM"
16.10Ирина Кись (народная музыка)
16.30Каскадерское шоу
16.40Оркестр Дедов Морозов/Санта Клаусов
17.08Ансамбль Снегурочек (барабанщицы)
17.25Guru Groove Foundation

Сюжет: Бесплатная Москва
Москва 24 Никольская улица новогодние елки Guru Groove Foundation
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика