03 октября 2014, 12:14

Город

Мечтательный ведущий: Иван Распопов из программы "Афиша"

В рамках проекта "Мечтательные ведущие" мы поговорили с Иваном Распоповым из программы "Афиша" на телеканале "Москва 24". Как он пришел в профессию? Снятся ли ему сны о работе? Какую суперспособность он выбрал для себя? О чем он мечтают и что делает, чтобы мечта сбылась?

ПРО РАБОТУ


Фото: m24.ru/Александр Авилов

- Что самое сложное в работе ведущим?

- Ведущий должен быть органичным (простите за это избитое слово) и притягательным для зрителя. Есть ведущие с отрицательным обаянием, смотришь на них и думаешь: "Как он сюда попал? Меня тошнит от него! Ну, ладно, еще немного посмотрю..." Наверное, в этом есть какая-то магия, но мне приятнее смотреть на людей, которым я доверяю, от которых у меня повышается настроение. Все почему-то думают, что телевидение состоит исключительно из ведущих, но это большое заблуждение. Так как я начинал с администратора и поработал на телевидении в разных ипостасях, скажу: ведущий – это только надводная часть айсберга. Самая сложная телевизионная профессия – это корреспондент. Все время, пока ты работаешь, подключены и ноги, и голова.

- Должен ли ведущий создавать определенный образ?

- Образ на телевидении не создается. За свою многолетнюю историю на телевидении многие продюсеры говорили мне: "Ну а в каком ты образе будешь работать?". Образ, мне кажется, можно создать в кино или в какой-то недолгоиграющей программе. Но если ты работаешь изо дня в день, ты не сможешь изображать академика наук, если закончил восемь классов. Ты не сможешь изображать мужественного человека, если ты тряпка. Нужно отталкиваться от себя, какой ты есть – и под себя делать программу. В жизни я могу сказать "Черт побери!", выйти из себя или заржать во весь голос. На экране я этого делать не буду, но это не значит, что я создаю какой-то образ, у меня просто есть некие рамки.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

- Можно ли сказать, что в "Афише" мы видим настоящего Ивана Распопова?

- Вполне, да. Я, может быть, чуть-чуть подзадориваю себя перед эфиром, а так – да, я такой, какой я есть. Так и с остальными ведущими: иногда они читают какой-то умный текст, который видят первый раз в жизни, но в остальном, в своих реакциях, они живые - такие, какие есть. Их не зомбируют в каком-то телевизионном инкубаторе, где всем вставляют чипы: быть такими-то.

- А какие-нибудь нелепые случаи с тобой случались в эфире?

- Когда я работал в программе "Доброе утро, Россия" был один случай. Есть такое приспособление – суфлер, он помогает работать в прямом эфире, ведь невозможно запомнить много страниц текста. И вот я читаю некий текст про то, что главы государств, в том числе и нашей страны, встретились где-то там, шел непростой переговорный процесс, президент Америки, что-то там наш президент… И вдруг вылетает совсем другая информация, из другого блока: поросенок Нюша пробежал 350 метров с двумя бидонами молока на спине и не расплескал ни капли, и этот рекорд он установил…И я: "Глава нашего государства…" – и тут дальше, значит, вот этот текст. И я говорю: "Ну что ж, а с подробностями мы ознакомимся через несколько минут", – я как-то договорил фразу и перевел стрелки на свою соведущую, говорю: "Ну а что у нас дальше в программе?", – поинтересовался я у поставленной в тупик соведущей. И дальше началась у нас импровизация – то, что и отличает настоящего ведущего от говорящей головы. Нелепо было бы, если бы я все-таки начал читать с суфлера. Это было бы даже не нелепо, это был бы финал моей творческой карьеры на телевидении.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

- Может быть, если бы ты не оказался на телевидении, ты занимался бы чем-то другим. Как думаешь, чем?

- Сложно сказать. В детстве я мечтал быть водителем: я обожал и обожаю автомобили, и хотел быть водителем "Совтрансавто" на международных перевозках, потому что они не только ездили на красивых дальнобойных машинах, они еще и ездили за границу, что в советское время, конечно, было верхом чего-то фантастического. Потом я захотел стать географом-путешественником, даже думал поступать на географический факультет МГУ. И только в финальных классах школы я подумал, что лучше не участвовать в жизни, а рассказывать о ней. Это забирает меньше энергии, а в то же время ты все видишь и фактически участвуешь. Я был прав. Так оно действительно интереснее. Зачем нам два Федора Конюхова, в конце концов? Тем более, наверное, мне бы борода не пошла.

"Я подумал, что лучше не участвовать в жизни, а рассказывать о ней. Это забирает меньше энергии, а в то же время ты все видишь и фактически участвуешь. Я был прав".


- Похоже, твоя сегодняшняя работа занимает у тебя массу времени? А снится ли она тебе когда-нибудь?

- Мне что-то снится исключительно когда есть какие-то проблемы. Последние три года, что я работаю на телеканале "Москва 24", мне сны не снятся (улыбается). У меня вся жизнь как замечательный сон. Поэтому я желаю всем видеть хорошие сны.

ПРО ЖИЗНЬ


Фото: m24.ru/Александр Авилов

- Как ты отдыхаешь?

- Прийти домой вечером, открыть пиво, какие-то чипсы убойные, сесть и смотреть футбол – это, конечно, не про меня. Вообще лучший отдых – это смена занятий. Это мне больше всего нравится. Если есть есть свободное время, мне интереснее всего встретиться с друзьями – это энергетически подпитывает. Конечно, походы в кино обязательны, чтобы держать руку на пульсе. Был у меня велик давным-давно, сейчас у меня в городе нет велосипеда, я бы катался. Может быть, в следующем сезоне все-таки куплю.

- У тебя есть любимое место в Москве?

- Сейчас пешеходных зон стало много. Я после Дня города прошел по Камергерскому, через Пушкинскую площадь, Успенский переулок, вечером, когда машин практически нет – это был очень интересный опыт. Когда ты идешь по Тверской, по разделительной полосе, машин нет, музыка играет – это мне очень понравилось. Я даже спросил себя: "А почему я не гуляю чаще?"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

- Расскажи о Триумфальной арке, что она значит для тебя?

- Самое приятное воспоминание с детства – это когда ты едешь на дачу: школа закончилась, впереди три счастливых месяца... Мы рано утром выезжали на машине, ехали по Кутузовскому проспекту, тогда машин было не такое количество, как сейчас, с утра их практически вообще не было. Это красиво встающее солнце, Триумфальная арка, Кутузовский проспект – такой образ, который запечатлелся в голове, как нечто безумно счастливое и радостное. Ещё одно из знаковых мест для меня – главное здание МГУ на Воробьевых горах, в котором я мечтал учиться на географическом факультете. Здесь есть какая-то магия, погулять вблизи этого здания – что-то запредельно фантастическое.Оно меня до сих пор завораживает, как ребенка. Ну, в результате, учился в не менее красивом здании МГУ на Моховой…но уже на журфаке!

- У тебя есть фирменное блюдо?

- Да, у меня есть фирменное блюдо, можно записать рецепт. Огурцы порезать, помидоры, укроп. Особо изысканные товарищи и хипстеры могут добавить рукколы. Налить оливковое масло, кто попроще – могут подсолнечное ливануть туда. Все это перемешиваешь, заправляешь солью и ешь, хрустя. А потом жижицу, которая на донышке плещется, с черным хлебушком. Это мой фирменный рецепт, о котором я никому никогда не рассказывал. И впервые я выдал секрет вам. Это эксклюзив для m24.ru. Это мое фирменное блюдо, которое я делаю очень быстро, очень люблю и всегда остаюсь доволен, главное. Никогда не пережариваю.

"Все это перемешиваешь, заправляешь солью и ешь, хрустя. А потом жижицу, которая на донышке плещется, с черным хлебушком".

- Если хочешь спать, но никак нельзя – что ты делаешь?

- Японские ученые установили (хотя для телевизионщика привычнее выражение "британские ученые" – улыбается), что нужно жевать жвачку. Кофе и таурин не позволяют тебе заснуть, но и действовать не помогают. В этом пограничном состоянии можно пробыть достаточно долго, но для того, чтобы функционировать, лучше жевать жвачку, массировать уши, бить себя в грудь и можно даже… орать песни (ну, например, если едете за рулем). В офисе я бы так себя вести вам не рекомендовал.

- Существуют ли какие-то традиции, которые ты соблюдаешь?

- Да, безусловно. Этой традиции уже много лет – перед выходом из дома я чищу зубы.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

- В чем ты не можешь себе отказать?

- Видимо, я ни в чем себе не отказываю и поэтому я даже об этом не задумывался. Например, человек, который худеет, сказал бы сейчас: "Знаете, я, конечно, сижу на диете, но я не могу себе отказать на Новый год сожрать шоколадный торт, кусочек, целый кусочек!" Так как у меня нет каких-то ограничений, я, в общем, ни в чем себе и не отказываю. Ааааа, вспомнил, я не летаю частными самолетами в Монако еженедельно, но это чисто из-за рабочего графика. Приходится себе в этом отказывать! Я просто сильный человек, волевой. Я – кремень.

- Что самое смелое ты сделал в своей жизни?

- Смелость граничит с безумием, шалопайством, разгильдяйством и безответственностью. Был у меня такой эпизод. Я находился в Тихом океане, на катере – он несся со скоростью 80 км/ч, и мне говорят: "Об воду можно разбиться: шмякнешься об воду и все!" Я говорю: "А спорим! Не шмякнусь!" Прыгнул и как колобок по этой воде поскакал... Очень хороший опыт. Смелый это поступок? И таких была целая масса. Часто они подогреты разогревающими душу напитками. И вряд ли я бы одобрил, если бы это делал мой друг, сын, племянник или…тот человек у кого я поручитель в банке.

- Представь, что на один день ты стал женщиной – как бы ты провел этот день?

- Если бы я стал женщиной, но при этом еще и оставалось где-то мое мужское тело, тогда я-женщина попытался бы познакомиться с собой-мужчиной, чтобы понять женскую психологию. Потом, когда бы произошла трансформация по возвращению меня в меня мужчину, я сказал бы себе: "Ваня, оказывается, нужно к ним первый раз всегда походить не с тремя розочками, а с шампурами сразу, на которых дымится бараний шашлык. И говорить-то надо вот это". Всегда нужно знать врага в лицо. А лучше влезь в подкорку к нему. Потому как до сих пор я не могу понять "противный" пол!

"Ваня, оказывается, нужно к ним первый раз всегда походить не с тремя розочками, а с шампурами сразу, на которых дымится бараний шашлык. И говорить-то надо вот это".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

- Если бы нужно было выбрать один день из собственного будущего, какой день бы выбрал?

- По-моему, никто не хочет, чтобы ему гадали на будущее. Если гадалка пророчит тебе светлое будущее, что ты умрешь в 100 лет здоровым, в белых брюках, красивым, летая на дельтаплане над Европой – это одно, а если тебе другое скажут? Наверное, лучше всего было бы увидеть день своей смерти. Ты будешь знать свой финиш, сколько надо успеть сделать. Я бы сделал заметки: с этим встреться, здесь попрощайся, обнимись. Все сделал – раз! – и… но с легким сердцем. Хотя жить с этим знанием будет непросто!

- Какую суперспособность ты бы выбрал?

- Мне из суперспособностей нравится быстро схватывать и запоминать. У меня дядя такой есть, он знает восемь языков, он помнит, когда была Куликовская битва, в котором часу она началась, и что сказал восемнадцатый воин слева, и кому он это сказал. Он помнит все, достаточно прочесть один раз, и это все откладывается в какие-то терабайты памяти. Я хотел бы быстро запоминать нужную информацию и долго ее помнить.

- А какие сверхспособности у тебя уже есть?

- С утра сам себя не похвалишь – весь день как оплеванный ходишь, да? Просыпаешься: "Ну, Ванюша, какие у тебя суперкачества? Ванюша. Ну, ты же знаешь их". Самое основное качество для журналиста – уметь общаться с людьми, вести беседу. Это качество было у меня изначально, и без него я, наверное, занимался бы сейчас чем-то другим. Если у тебя совсем маленький вес и тонкая кость, ты совсем хлипкий и весь в соплях, тебе не надо заниматься вольной борьбой, ты там ничего не добьешься. Нужно развивать те качества, которые у тебя уже есть – тогда они со временем, возможно, превратятся в твои суперкачества. Вот, пожалуй, сейчас расскажу обычный вариант моего суперменства: попал в пробку, а эфир должен начаться вовремя, ты бросаешь машину и, как супермен, ты бежишь по капотам, по встречной полосе, пешком до метро, ныряешь, вылезаешь из метро, по пересадкам, по головам… и прибегаешь, как марафонец. Только первый марафонец сказал: "Мы победили!" – упал и умер, а ты еще встал, отдышался, зашел в кадр бодрячком и оттарабанил все, что нужно. Ну разве я не супермен?!

"С утра сам себя не похвалишь – весь день как оплеванный ходишь, да? Просыпаешься: "Ну, Ванюша, какие у тебя суперкачества? Ванюша. Ну, ты же знаешь их".


- У тебя есть девиз? Что бы ты начертал на своем гербе?

- Я бы написал: "Все можно пережить!" – и внизу мелкими буквами: "Кроме собственной смерти". Все самые четкие, понятные и всеобъемлющие девизы банальны. Банальность банальна не потому, что избита, а потому что это истина, проверенная веками. Все эти общие штампы, которые даже накалывают себе на ягодицы, на грудь, куда угодно – все это верно, в принципе. На герб я вынес бы самое главное. Помни, что все можно пережить.

ПРО МЕЧТУ


Коллаж: m24.ru

- Какая твоя самая заветная мечта?

- В детстве читал много книг про акул: "Тени в море", "Мы выходим из моря", потом были фильмы Кусто. И вот эти злодеи, которые живут в море и плавают там с ледяными глазами, меня заворожили, я захотел увидеть их вживую – посмотреть страху в глаза. Когда я вырос, начал понимать, что есть много акул, но только некоторые из них представляют действительную опасность. На Фиджи я видел кормление самых опасных акул – это бычьи акулы, на их счету больше всего нападений на человека. Для них дайверы – как для нас с вами семечки. А потом я узнал о существовании человека, который водит под водой к крокодилам нильским без клетки, к белой акуле, к медведю полярному. Он знает поведение животных, и я собирался поехать с ним на погружение без клетки. Даже командировка должна была быть, но сорвалась. Друзья к белой акуле без клетки ехать не хотят, а одному грустно – хочется с подвижником, знакомым человеком. Но мечта осталась. Я понял, что мне есть куда расти в борьбе со страхами.

"Эти злодеи, которые живут в море и плавают там с ледяными глазами, меня заворожили, я захотел увидеть их вживую – посмотреть страху в глаза".


- Как тебе кажется, мечты реализуются благодаря нашим собственным действиям, или есть суперсилы? Золотая рыбка, например.

- Золотая рыбка – нет, но энергия, которой ты себя окружаешь и которую ты посылаешь в космос, точно возвращается. Банальное "Делай, что должно, и будь, что будет". Надо мечтать и действовать. Видимо, человек подталкивает каким-то образом окружающие обстоятельства.

- Есть мнение, что имя откладывает отпечаток на человеческую жизнь. Я слышала, имя Иван означает "Бог помиловал". Как ты считаешь, это как-то влияет на шансы реализации твоей мечты?

- Я не могу сказать, что я человек сильно религиозный, но Всевышнему спасибо за то, что происходит со мной. Есть такие обстоятельства, от которых тебя не может никто застраховать и ничто. Я ни к имени, ни к знаку зодиака, ни к цифрологии с особым пиететом не отношусь, потому что я знаю много Иванов хороших и много Иванов нехороших, хотя последних меньше. Для меня нет такого, что Евгений – огого, а Николай – эгегей. Бывают люди, с именами которых у меня может что-то ассоциироваться, хорошее или плохое. Но есть имена, которые действительно мне очень нравятся, даже имена-отчества. Когда я только начинал работать журналистом, я с Игорем Леонидовичем Кирилловым повстречался, взял с ним интервью. Он меня очень ободрил, мы с ним вместе придумывали название для интервью и так далее. Он дал мне моральный толчок. Годы спустя, сегодня, мне такой же толчок дает другой Игорь Леонидович, Шестаков. Магия имен. Он меня своим молчаливым присутствием и саркастической улыбкой, прищуром из-под очков всегда вдохновляет на новые свершения. Видимо, в имени нет смысла, а вот в имени-отчестве есть, и глубокий.

Беседовала Софья Бассэль

Сюжет: Что происходит, когда вы не смотрите телеканал "Москва 24"
