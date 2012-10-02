Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 19:05

"Большое интервью" с Шароновым состоится 4 октября на "Москве 24"

Денис Елаховский и Андрей Шаронов

"Москва 24" представляет новый телепроект "Большое интервью" с заместителем мэра столицы по вопросам экономической политики Андреем Шароновым.

Каждый месяц ведущий программы "Экономика" Денис Елаховский и Андрей Шаронов будут встречаться в Конгресс-центре Digital October для обсуждения самых актуальных и наболевших тем. Речь пойдет о бюджете, налогах, торговле, тарифах, инвестициях, регулировании правил игры для бизнеса в Москве и многом другом.

Первая программа нового цикла "Большое интервью" выйдет в эфир 4 октября в 14:15 на телеканале "Москва 24".

Вопросы Андрею Шаронову можно задать через официальный сайт телеканала "Москва 24" и на наших страницах в Facebook и Twitter.

Москва 24 Андрей Шаронов Большое интервью

