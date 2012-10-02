Прямая линия с префектом ВАО 3 октября пройдет в эфире "Москвы 24"

Николай Ломакин Фото: vao.mos.ru

В среду, 3 октября, с 14.00 до 15.00 в эфире телеканала "Москва 24" состоится прямая линия с префектом Восточного административного округа Москвы Николаем Викторовичем Ломакиным.

В этот день в Российской юношеской библиотеке по улице Большая Черкизовская, д. 4 будет работать выездная телевизионная студия "Москвы 24". Все желающие могут приехать, чтобы в прямом эфире задать свой вопрос префекту.

Кроме того, вопросы и предложения можно оставить на наших страницах в Facebook и Twitter.

Николай Ломакин родился 26 октября 1955 года в Москве, имеет инженерное образование. Должность префекта Восточного округа он занимает с 4 ноября 2010 года. Николай Викторович имеет государственные награды: орден "Знак Почета" и знак отличия "За безупречную службу городу Москве" XXX лет.