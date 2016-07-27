Форма поиска по сайту

27 июля 2016, 21:15

Культура

В Московском зоопарке появился амурский тигр

Фото: Zuma/ТАСС/Wang Jianwei

В Московском зоопарке появился новый питомец — амурский тигр по имени Умар. Об этом mos.ru рассказала исполняющий обязанности генерального директора зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, питомца для посетителей представят в Международный день тигра – 29 июля. Акулова отметила, что амурский тигр – это самый редкий подвид. Таких животных в природе осталось меньше, чем в зоопарках.

Умар родился в 2014 году в Центре воспроизводства редких видов и поселился на "Острове зверей". По словам Акуловой, через два месяца тигр в рамках международной программы по размножению уедет в зоопарк Денвера, где его ждет невеста.

Московский зоопарк успешно разводит амурских тигров и передает их в зоопарки всего мира. В прошлом году тигров передали в зоопарки Воронежа, Ташкента и Перми. В этом году животные переедут в зоопарки США и Японии.

