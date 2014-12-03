Спектакль "Эдит" покажут в Доме музыки

Фото: M24.ru

В Светлановском зале Дома музыки 18 декабря покажут музыкальный спектакль "Эдит". Постановка посвящена французской певице Эдит Пиаф.

Известные песни Пиаф под аккомпанемент фортепиано, аккордеона, гитары, контрабаса и перкуссии споет Жиль Эгро. Именно Эгро исполнила все вокальные партии в фильме о Пиаф "Жизнь в розовом цвете", который вышел в 2007 году.

"Спектакль поется на французском языке, но для удобства зрителей тексты переведены на английский и проецируются на экраны", - отметили организаторы.

Спектакль состоит из двух частей. Первая перенесет зрителей в Монмарт – самый артистичный и богемный парижский квартал. Вторая часть посвящена "Мюзик Холлу", в котором выступала Эдит Пиаф.

Дополнением к спектаклю станет видеоряд, на экране будут транслироваться архивные материалы, часть из которых зрители увидят впервые.

Спектакль посвящен 100-летию со дня рождения Эдит Пиаф.

Начало в 19.00. Билеты от 2000 до 7000 рублей.