21 марта 2014, 17:29

На Большом кольце МЖД из-за ремонта отменят часть поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 24 марта по 29 апреля на Большом кольце Московской железной дороги из-за ремонта отменят часть электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Работы будут проходить на участке 81 км – Дмитров – Икша – Поварово, технологические "окна" назначены с 10.30 до 17.30. Из-за этого несколько поездов будут выведены из расписания, а часть будет приходить раньше или позже графика.

Кроме того, с 25 марта по 1 апреля работы пройдут на Казанском направлении МЖД. Там по рабочим дням с 6.10 до 14.00 будут ремонтировать пути на первом главном пути перегона Подлипки – Фруктовая.

Во время работ не будут курсировать два пригородных поезда: №6005 (отправление в 7.03 со станции Рязань-1) и №6012 (отправление в 8.15 со станции Дивово). Кроме того, на участках Фаустово –Голутвин из расписания выведут четыре электропоезда, следующих не в "часы пик".

