24 сентября 2012, 20:28

Восемь детей пытались сбежать из детдома в подмосковном Реутове

Сотрудники полиции нашли всех детей, которые сбежали из выселяемого детского дома в Подмосковном Реутове. Сегодня были обнаружены две девочки, которые скрывались у родственников в Ступинском районе. Еще шесть сбежавших детей накануне вернулись сами

Воспитанники интерната в подмосковном Реутове сбежали оттуда, не желая переезжать в новый детский дом.

"Восемь воспитанников детского дома, расположенного в Реутове, в знак протеста против переселения в другой интернат, расположенный в Егорьевске, покинули социальное учреждение", - сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

Шестерых воспитанников интерната вскоре обнаружили. Сейчас они уже находятся на новом месте жительства, в детском доме Егорьевска.

Как сообщили затем власти Подмосковья, два других ребенка уже также найдены.

"Девочки находятся постоянно на связи с директором, их место нахождения известно, он уже выехал за ними", - рассказала агентству начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области Надежда Хайбулина. Она отметила, что эти девочки сбежали по иной причине, нежели остальные дети.

