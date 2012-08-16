Таможенники Подмосковья нанесли ущерб государству на $427 млн

ИТАР-ТАСС

Подмосковные таможенники подозреваются в нанесении ущерба государству на 427 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В отношении сотрудников Можайского таможенного поста Московской областной таможни возбуждено 15 уголовных дел за ненадлежащее исполнение обязанностей.

По версии следствия, с января по февраль 2012 года ряд таможенных инспекторов Можайского поста при проведении документального контроля допустили халатность. Ими не было обнаружено отсутствие в пересекающих границу грузовиках дорогостоящего оборудования - 15 электрогенераторных установок.

Ущерб государству от халатности оценивается более чем в 427 миллионов долларов. Эти денежные средства не были возвращены в Россию из-за рубежа.

В настоящее время на Можайском таможенном посту проводятся обыски и другие следственные действия.