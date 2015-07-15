Через 3 месяца к системе "Стрелки" присоединятся все перевозчики Подмосковья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В течение трех месяцев к системе "Стрелки" присоединятся все коммерческие перевозчики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" (УЭК), являющейся оператором проекта.

Это позволит перевозчикам увеличить доход за счет обеспечения полного учета оплаченного проезда. Также данная система даст возможность отслеживать и анализировать пассажиропоток в режиме онлайн. Это позволит перевозчикам качественно планировать пассажирские перевозки.

На сегодняшний день в системе "Стрелка" работает 38 перевозчиков Подмосковья, в том числе 32, осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам и 6 – по нерегулируемым.

Карта принимается к оплате во всех подмосковных городах на всех видах наземного транспорта, включая маршрутки, а также на более чем 2,2 тысячах электропоездов по всем направлениям железнодорожного сообщения.

Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка"

Всего владельцами "Стрелки" стали более 500 тысяч человек. По карте совершено более 13 миллионов поездок. Доля поездок, совершаемых по карте в регионе, превысила 40 процентов.

Ранее сообщалось, что за отсутствие оборудования, считывающего карту "Стрелка", перевозчиков будут штрафовать на 100 тысяч рублей. Кроме того, административная ответственность предусмотрена и за невыдачу билета. Соответствующий законопроект был одобрен в четверг, 9 июля, областная дума.

Проектом закона предусматривается введение двух новых правонарушений: за невыдачу пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда, а также за невозможность безналичной оплаты проезда с использованием транспортной карты "Стрелка".