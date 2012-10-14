В Подмосковье завершился единый день выборов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области в воскресенье прошли выборы глав и депутатов 17 муниципальных образований, с 8.00 и до 20.00 в регионе работали 452 избирательных участка.

Жители Московской области выбирали мэров Химок, Сергиева Посада, Воскресенска, Пушкино, глав Сергиево-Посадского и Мытищинского районов. Выборы депутатов прошли в Красноармейске, Электрогорске, Серебряных Прудах, Запрудне, Монино, Фряново и ряде других муниципальных образований.

Явка избирателей, по предварительным оценкам, составит от 20% до 30%, однако к выборам в Химках интерес повышенный, там явка может достигнуть 35%, передает РИА Новости.

Почти все избирательные участки Подмосковья оборудованы камерами видеонаблюдения и комплексами обработки избирательных бюллетеней. Обеспечивали порядок на выборах около 3 тысяч полицейских.

Кроме того, работает "горячая линия" для избирателей. Обо всех нарушениях в ходе избирательных кампаний и голосования можно сообщать по телефону 8-498-602-00-58.

По данным на 18.00 воскресенья, явка в Химках составила 23,7 %, в Пушкино - 23,38%, в Воскресенске - 21,52%, в Сергиевом Посаде - 16,1 %, в Электрогорске - 39,56 %, в Егорьевском избирательном округе - 18,35 %, в Мытищинском районе -13,75%, в городе Обухово Ногинского района - 23,16 %, Куровское ОЗ район - 44,98 %, во Фряново - 45,47%.

Всего по Подмосковью, по данным на шесть часов вечера, явка избирателей составила 19%. Мособлизбирком назвал прошедшие выборы "чистыми и честными".