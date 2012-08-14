В Подмосковье увеличилось количество очагов бешенства

ИТАР-ТАСС

В Московской области сложилась неблагополучная эпизоотическая и эпидемическая ситуация по бешенству. За шесть месяцев текущего года в Подмосковье количество очагов бешенства среди животных увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2012 года отмечено уже 159 случаев бешенства в 33-х муниципальных образованиях, а в первом полугодии 2011 года было отмечено 106 случаев в 25-ти муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Все случаи бешенства подтверждены лабораторно. Основная заболеваемость зарегистрирована среди диких животных - лисиц и енотовидных собак. Единичные случаи заболеваний отмечены среди крупного рогатого скота и лосей. Среди заболевших домашних животных основная масса приходится на собак и кошек.

Врачи призывают жителей региона делать прививки домашним питомцам, а людям, контактировавшим с больными животными, - ни в коем случае не заниматься самолечением и обращаться сразу к врачам.