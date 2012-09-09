При крушении дельтаплана в Подмосковье погибли два человека

фото: ГУ МЧС по Московской области

В результате крушения дельтаплана в деревне Семеновское Серпуховского района Московской области погибли пилот и пассажир. Трагедия произошла в субботу, 8 сентября.

Сообщение о падении дельтаплана поступило на пульт дежурного в 22.50. На место происшествия прибыли сотрудники регионального МЧС и оперативная группа Серпуховского гарнизона пожарной охраны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Личности погибших устанавливаются. Известно только, что это мужчина и женщина. Жертв и разрушений на земле, в месте падения дельтаплана, не зафиксировано.

В настоящий момент ведется расследование происшествия.