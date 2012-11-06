Кто заменит Шойгу: версии блогеров

Сергей "Паук" Троицкий. Фото: ИТАР-ТАСС

6 ноября президент России Владимир Путин назначил губернатора Московской области Сергея Шойгу министром обороны вместо уволенного Анатолия Сердюкова. До выборов нового главы региона, которые состоятся в следующем году, Подмосковье возглавит вице-губернатор Руслан Цаликов. Однако интернет-сообщество активно прогнозирует, кто же в итоге в третий раз за год займет губернаторское кресло.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вполне допускает рокировку топ-чиновников. "Жириновский не исключил, что Сердюков станет губернатором Подмосковья. Вот это новости!!!! не стыда не совести", - пишет по этому поводу JonVlasov. При этом сам Жириновский уверяет, что его партия может выдвинуть в губернаторы Подмосковья женщину, у которой есть шанс победить.

Не пропустит такой возможности снова вернуться в большую политику и Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора, бывший префект Северного округа Москвы, бывший кандидат на пост мэра Химок и лидер партии "Альянс зеленых". "Сюрпрайз! "о своем намерении участвовать в выборах подмосковного губернатора заявил Олег Митволь", - сообщил в микроблоге Алексей Навальный. При этом о своих планах на ближайшее политическое будущее Навальный никому не сказал.

Вместе с Митволем моментально появились и имена его недавних соперников по борьбе за кресло мэра Химок. "Паук поборется за пост губернатора Подмосковья. Своим избирателям он обещает парк ужасов и летающие тарелки", - сообщил пользователь Maxim_Korshunov. "Эх, Чирикову бы туда в соперники Пауку. Вроде бы Митволь уже нарисовался в качестве возможного претендента", - выразил очевидное erofei2014.

Достаточно неожиданно среди потенциальных губернаторов появился и экс-кандидат в президенты, изобретатель Ё-мобиля Михаил Прохоров. Однако, "если Прохоров пойдет на выборы губернатора Подмосковья - значит это для него потолок!", - считает @Antonio777m.

Но известными политиками список кандидатов не ограничился: "Думаю, что лучшим губернатором для Московской области будет команда ламантинов из "Южного Парка", - заключил Simanchev.