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Происшествия

06 августа 2012, 11:20

Мужчина, подозреваемый в похищении бизнесмена, задержан в МО

Московская область вымогательство Следственный комитет криминал задержания похищения

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в организации похищения 50-летнего бизнесмена. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 28 июня 2012 года двое уроженцев Армении и уроженец Грузии на улице напали на предпринимателя, после чего насильно посадили его в легковой автомобиль и увезли в частный дом в селе Покровском Одинцовского района. Там злоумышленники избивали похищенного, угрожали ему расправой и требовали по телефону у сына предпринимателя 50 миллионов рублей за освобождение отца. 18 июля 2012 года в результате спецоперации коммерсант был освобожден, а удерживавшие его мужчины задержаны.

На днях был установлен и задержан предполагаемый организатор похищения: 46-летний уроженец Грузии, проживающий в Люберцах. Сейчас он заключен под стражу.

Следственными органами СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений). Расследование дела продолжается.

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