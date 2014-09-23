На месте бывшего хлебозавода построят многофункциональный жилой комплекс

Фото: invest.mos.ru

На месте бывшего хлебозавода на Звенигородском шоссе построят многофункциональный жилой комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь новых объектов составит 18,3 тысяч квадратных метров, в том числе жилая - почти 14,5; нежилая - свыше 3,8 квадратных метров. Высота проектируемых сооружений не превысит 75 метров.

Участок расположен в непосредственной близости от станции метро "Улица 1905 года", что обеспечит отличную транспортную доступность будущего жилого комплекса. Предполагается, что здесь смогут разместиться около 460 человек.

Сейчас на рассматриваемой территории расположены объекты бывшего хлебозавода, которые подлежат сносу. В то же время производство на предприятии остановлено, оборудование демонтировано, а сам участок фактически не используется.