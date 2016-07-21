Современная поликлиника открылась в поселении Десеновское ТиНАО

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Поликлинику с детским и взрослым отделениями построили в поселении Десеновское ТиНАО, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проект является частью инфраструктуры ЖК "Новые Ватутинки", который был согласован в прошлом году. Поликлиника площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров сможет обеспечить медицинским обслуживанием до 26,5 тысяч человек.

Она имеет взрослое и детское отделения, а также молочную кухню. У каждого блока ест отдельный вход, а лечебно-диагностические и другие службы сообщаются друг с другом. На втором этаже детская и взрослая поликлиники примыкают блоками хирургических отделений, что позволяет при необходимости обеспечить совместную деятельность врачей.

Во время рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в Москве планируют построить несколько десятков объектов здравоохранения. Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев в начале июня сообщал, что с 2016 по 2018 годы в Москве построят 10 новых поликлиник. Из них – 2 детских поликлиники появятся в ЗАО и в СВАО, 2 взрослых медучреждения возведут в ЮЗАО и САО и 6 детско-взрослых поликлиник откроются в таких округах как ЮАО, САО, ЮВАО, ВАО, СВАО и в ЦАО.