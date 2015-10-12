Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 22:42

Портал "Архсовет Москвы" подготовил опрос по развитию столицы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы совместно с Общественной палатой Москвы проведет серию встреч, темой обсуждения которых станут наиболее острые вопросы качества городской среды. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

К дискуссиям, проводящимся в рамках VII Московского Гражданского Форума, будут привлечены представители широкой профессиональной общественности.

Первая встреча пройдет 13 октября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2). Начало в 16.00. Тема обсуждения - "Современная архитектура в Москве. Векторы развития".

В преддверие данного события Портал "Архсовет Москвы" подготовил опрос по развитию и благополучию города. По итогам данного опроса будет подготовлен отчет, который передадут Сергею Собянину. Ознакомиться с опросом можно здесь.

