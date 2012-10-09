Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2012, 11:57

Безопасность

Шесть объектов самостроя выявлено в Новой Москве за неделю

Фото: ИТАР-ТАСС

За неделю специалисты Стройкомплекса выявили на территориях Троицкого и Новомосковского округов Москвы шесть объектов самовольного строительства.

"Среди выявленных самовольно возведенных объектов многоквартирные жилые дома в поселке Настасьино, на Сиреневой улице (сельское поселение Первомайское), деревне Говорово (городское поселение Московский), жилая застройка – 6 таунхаусов в поселке Фоминское, НПЭЖ "Согласие-2" (с.п. Первомайское), 2-этажное офисное здание в деревне Марушкино, рынок в деревне Говорово, на 1-ом км Боровского шоссе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с 1 июля 2012 года в Новой Москве было выявлено 187 объектов самостроя.

По фактам нарушения законодательства направлены обращения в прокуратуру столичных округов.

Ссылки по теме


Мосгосстройнадзор самострой нарушения Новая Москва

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика