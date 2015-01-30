"Мосгортранс" уберет 450 билетных киосков

Мосгортранс планирует сократить число точек по продаже проездных

"Мосгортранс" в 2015 году уберет с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами. Об этом говорится в плане закупок предприятия. В пресс-службе "Мосгортранса" M24.ru рассказали, что планируется убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком. Пока принято решение о замене 150 обычных киосков на автоматы по продаже билетов, где можно будет купить проездные не только на автобусы, но и на метро. Они станут принимать и наличные, и банковские карты. В самом метрополитене за первое полугодие 2015 года установят 300 новых билетных автоматов, сказал M24.ru первый замглавы подземки Юрий Дегтярев.

"В настоящее время система распространения проездных билетов модернизируется. В ходе работы по совершенствованию системы в 2015 году на остановках наземного городского транспорта планируется установить автоматы по продаже проездных билетов. На первом этапе планируется закупить 150 таких терминалов для размещения на остановках с большим пассажиропотоком. При необходимости такие автоматы установят вместо утилизированных киосков", - пояснила руководитель пресс-службы "Мосгортранса" Мария Рыбкина.

С помощью автоматов пассажиры смогут в любое время суток покупать билеты как на наземный транспорт, так и в метро, покупать и пополнять карту "Тройка". "Горожане также смогут проверять состояние своего проездного, например, остаток на "электронном кошельке". Кроме этого, функционал терминалов предоставит возможность записывать льготные билеты на карты школьника и студента. Автоматы будут принимать к оплате банковские карты и наличные средства, выдавать сдачу, а вся актуальная информация будет отображаться на специальном светодиодном экране", - отметила Рыбкина.

Отметим, что всего в столице более 300 обычных билетных киосков и еще почти 230 автоматизированных - со встроенным терминалом, где можно пополнить карту "Тройка".

Вместе с тем, в течение первого полугодия 2015 года в вестибюлях станций метро установят 300 новых билетных автоматов, рассказал M24.ru первый замначальника московского метро по работе с пассажирами Юрий Дегтярев. По его словам, с их помощью купить билет или карту "Тройка" также можно будет не только наличными, но и через банковскую карту. Новые автоматы будут установлены и в обновленном вестибюле станции метро "Бауманская", которую закрывают на ремонт 8 февраля, подчеркнул он. Сейчас в метро стоит 1,2 тысячи билетных автоматов, но они принимают только наличные.

Эксперт организации "Город и транспорт" Александр Морозов считает, что у пассажирам будет удобней в одном месте купить проездные на все виды транспорта. Единый билет уже сейчас действует и в наземном транспорте, и в метро. Когда билетные автоматы будут "продавать" все виды билетов, киоски с кассирами станут совсем не нужны. "В конечном счете все затраты, в том числе на зарплату персоналу, влияют на стоимость билетов для пассажиров", - подчеркнул он.

Председатель Союза пешеходов Владимир Соколов, в свою очередь, считает необходимым оставить некоторое количество билетных киосков с кассирами в местах с большим пассажиропотоком: на вокзалах и крупных транспортно-пересадочных узлах. "В случае, когда у пассажира при себе очень крупная купюра, а карточки нет или она далеко спрятана, в автомате билет покупать неудобно", - отметил Соколов. По его словам, многие москвичи еще не привыкли к автоматам, и таким пассажирам необходимо предоставить право выбора.

Марина Курганская