Схема движения шести автобусных маршрутов в ЗАО изменится с 29 ноября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 29 ноября несколько автобусных маршрутов на западе города частично изменятся из-за строительства пешеходного перехода, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Изменения коснутся маршрутов №42, 77, 91, 187, 198 и 236.

Автобусы №77, 91, 187, 198, 236 от остановки "Матвеевская улица, 36" будут следовать по улице Нежинская, затем по новому проезду между улицами Нежинская и Аминьевским шоссе в обоих направлениях, далее своей трассой. А остановка "Матвеевская улица" для них переносится на улицу Матвеевская.

Автобусы №42 от остановки "Аминьевское шоссе" будут следовать по Аминьевскому шоссе, затем по новому проезду между улицами Нежинская и Аминьевским шоссе в обоих направлениях, далее своей трассой". Для маршрута автобусов №42 остановка "Матвеевская улица" переносится на новый проезд между улицами Нежинская и Аминьевским шоссе.

Напомним, с 23 ноября изменился режим работы автобуса № 526 от метро "Теплый Стан" до аэропорта Внуково. По рабочим дням первый автобус будет отправляться от аэропорта в 7:00 вместо 6:48, а по выходным – в 6:49 вместо 6:43.

Добраться до аэропорта можно несколькими путями: на "Аэроэкспрессе" с Киевского вокзала, автобусами №№ 611, 611с и 611ф и маршруткой № 45 от "Юго-Западной". Также можно добраться на такси и личной машине, но следует помнить – в аэропорту решили ограничить выход на эстакаду, ведущую на второй этаж терминала "А", чтобы упорядочить поток улетающих и прилетающих пассажиров.

Администрация аэропорта столкнулась с тем, что улетающие пассажиры не успевают на рейс, потому что стоят в пробках из-за тех, кто бросает свои автомобили на эстакаде, чтобы сэкономить деньги за парковку.