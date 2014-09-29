Форма поиска по сайту

Новости

29 сентября 2014, 11:00

Транспорт

С октября отменяются два автобусных маршрута на западе и юго-западе столицы

С 1 октября "Мосгортранс" прекращает обслуживание двух автобусных маршрутов, сообщается на сайте предприятия.

Отменяются маршрут №965 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" – ТК "Битца" и "К-Раута" и пригородный маршрут №139 "Метро "Филевский парк" – Платформа "Трехгорка".

Кроме того, изменится маршрут автобуса № 818. С начала следующего месяца автобус следует от Международного университета до метро "Славянский бульвар" и затем к метро "Филевский парк". Отменяется заезд к Беловежской улице и движение от Минской улицы до Киевского вокзала.

Главное

