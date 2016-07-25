Две автобусные остановки переименовали в Троицке

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 25 июля в ТиНАО изменили название две остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановка "По требованию" для маршрутов автобуса №№ 17, 433, 508, 515, 531, 871, 873, 874, 1001 по улице Текстильщиков при следовании к остановке "Троицк (микрорайон "В")" стала называться "Улица Текстильщиков, 6".

Остановка "По требованию" для маршрутов автобуса №№ 17, 398, 871, 874, 876 по Центральной улице в обоих направлениях стала назваться "Троицкая роща".