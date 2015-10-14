Москвичи стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте

"Интервью": Евгений Михайлов – о подготовке наземного транспорта к зиме

За пять лет число пассажиров, оплачивающих проезд в наземном общественном транспорте, выросло на 39 процентов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, большинство москвичей – 68 процентов от всего пассажиропотока – пользуются автобусами. На троллейбусы приходится 19 процентов, остальные перемещаются на трамваях.

"Один трамвай в день перевозит примерно 1,3 тысячи человек, троллейбус – примерно 950. А один автобус, в среднем, перевозит 800 человек", – отметил Михайлов.

Добавим, что Мосгортранс планирует закупить и протестировать 15 троллейбусов с автономным ходом в 15 километров. Сейчас предприятие закупает троллейбусы с 500-метровым, километровым, полуторакилометровым автономным ходом. "Их задача, если, например, троллейбус встал на перекрестке из-за какой-то проблемы с электричеством, просто уехать с перекрестка, освободить движение", – пояснил Евгений Михайлов.

Сейчас пассажиры наземного транспорта чаще всего пользуются единым билетом и картой "Тройка" с электронным кошельком. При этом количество пассажиров, покупающих билет у водителя, за три года сократилось в семь раз – до 12 процентов.