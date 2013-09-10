До 8 ноября водители-иностранцы должны будут получить российские права

Фото: ИТАР-ТАСС

До 8 ноября профессиональные водители-иностранцы должны будут получить российские права. При этом, если они не успеют этого сделать, то, в частности, около 1,2 тысячи водителей общественного транспорта Москвы придется уволить.

Эта проблема была озвучена руководителем юридического отдела ГУП "Мосгортранс" Натальей Гусевой в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы.

Она отметила, что москвичи и жители других регионов России не очень-то и хотят работать водителями общественного транспорта.

Напомним, 8 ноября 2013 года вступают в силу принятые в мае поправки в КоАП РФ, согласно которым мигрантам - профессиональным водителям - будет запрещено ездить с иностранными правами.

Кроме того, московские власти подготовили пакет поправок в федеральное законодательство, ужесточающий ответственность автомобилистов – иностранцев. В частности, столичное правительство предлагает ввести наказание за езду без российских прав для профессиональных водителей - мигрантов. Согласно законопроекту, шоферов-иностранцев будут лишать права управления машиной на два года, а предпринимателей, пустивших их к рулю, штрафовать. Для должностных лиц денежное наказание составит 50 тысяч рублей, для юридических – 100 тысяч рублей.

Как планирует МВД, российские водительские "права" будут выдаваться на основании теоретического экзамена в ГАИ.