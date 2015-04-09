Число билетных киосков на остановках сократят – Мосгортранс

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мосгортранс начнет постепенно сокращать количество киосков по продаже билетов на остановках, сообщил журналистам гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Мы постепенно сократим и оптимизируем количество киосков. Невозможно на каждой остановке поставить киоск по продаже билетов, который бы продавал 1 тысяче билетов в месяц. У нас есть киоски, которые продают меньше билетов по выручке, чем зарплата киоскера", – подчеркнул Михайлов.

По его словам, работа в киосках тяжелая: зимой в них холодно, а летом – жарко. "Это рабочее место, которое не соответствует никаким стандартам труда. Время таких киосков ушло так же, как ушло время бумажных билетов и компостеров", – резюмировал глава Мосгортранса.

Ранее Михайлов рассказал, что автоматы по продаже билетов на наземный общественный транспорт установят в Москве в середине лета. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на поставку таких автоматов. Михайлов подчеркнул, что сроки проведения конкурса неоднократно переносились из-за кризиса.

Автоматы будут установлены на остановках общественного транспорта, находящихся далеко от станций метрополитена. Технике предстоит пройти тесты перед "выходом в эксплуатацию".

Мосгортранс в 2015 году уберет с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами. Планируется убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком. Пока принято решение о замене 150 обычных киосков на автоматы по продаже билетов, где можно будет купить проездные не только на автобусы, но и на метро. Они станут принимать и наличные, и банковские карты.

В автоматах будут продаваться билеты для поездок на наземном транспорте и в метрополитене, также там можно будет покупать и пополнять карту "Тройка". Кроме того, будет возможность проверять состояние проездного, например, остаток на "электронном кошельке".