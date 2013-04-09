Трамваи Москвы: как выглядит сегодня старейший городской транспорт

В понедельник, 8 апреля, стало известно, что холдинг "Уралвагонзавод" в рамках Ганноверской ярмарки подписал с канадской компанией Bombardier контракт на совместное производство трамваев. В рамках этого контракта будут, в том числе, производиться трамваи для Москвы, а совместное производство будет развернуто на мощностях УВЗ на Урале.

Flexity Tram производства Bombardier, подобные трамваи будут делать на УВЗ. Фото: www.bombardier.com

Сетевое издание M24.ru выяснило, какие трамваи ездят по улицам столицы.

Сейчас трамвайные депо Москвы располагают вагонами пяти серий с различными модификациями. Самыми распространенными можно назвать трамваи серии КТМ-19 (производственное название 71-619) – их в городе более 400. Они выпускались в Череповце с 1999 по 2012 годы на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени Кирова, аббревиатура КТМ означает "Кировский трамвай моторный".

История его появления такова: в 1993 году Усть-Катавский вагоностроительный завод подписал контракт с производителем тягового электрооборудования компанией "Динамо", а также с немецкими Duewag и Siemens на разработку и сборку двух комплектов электро- и механического оборудования для создания принципиально новой модели трамвая. В разработке дизайна использовались элементы польских и австрийских вагонов того времени. Однако из-за высокой цены потенциальные покупатели потеряли интерес к проекту. В 1999 году на основе российско-немецкого проекта было построено два новых вагона из российских комплектующих. Им была присвоена серия 71-619.

В вагоне установлено 30 пассажирских кресел, однако вместиться в него может примерно 184 человека. Максимальная скорость такого трамвая – 75 километров в час, а его масса – 19,5 тонн, в нем установлен кондиционер и тиристорно-импульсная система управления, которая позволяет достичь плавного движения – без рывков и толчков. В кабине водителя установлен пульт управления с электронным дисплеем.

Трамваи КТМ-8 в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

Также по Москве ездит и другая серия произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваев, а именно КТМ-8 (официальное название 71-608), их в городе около 250. Это высокопольный (со ступеньками) четырехосный трамвайный вагон, который может перевозить пассажиров как в одиночном режиме, так и в составе с одним или двумя другими вагонами. Первый экземпляр был выпущен в 1988 году, а последний – в 2007-м. Срок службы КТМ-8 составляет приблизительно 16 лет, максимальная скорость, которую он может развить, – 75 километров в час, при этом трамвай разгоняется до 40 километров в час всего за 11 секунд. В вагоне 32 пассажирских места, а общая вместимость – до 197 человек. Трамвай оснащен четырьмя дверьми – одинарные расположены по краям вагона и сдвоенные в центре – это делает удобным вход и выход пассажиров. Несмотря на ряд недостатков: большие габариты, устаревшая по сравнению с тем же КТМ-19 система управления и слабая маневренность, – трамваи этой серии в целом зарекомендовали себя как надежный и неприхотливый вид общественного транспорта.

Кроме этого, в Москве ходит более 200 трамвайных вагонов серии T3. Их производили в Чехословакии на предприятии ЧКД-Прага с 1960 по 1989 годы. Вагоны для Советского Союза поставлялись в модификации без средней двери (T3SU) – на ее месте устанавливались два дополнительных ряда сидений. Некоторые узлы вагонов были доделаны для работы в сложных климатических условиях, характерных для России. В СССР было поставлено в общей сложности 11 368 вагонов. Это крупнейшая в мире серия одинаковых трамваев, проданных в одну страну. Поставки в Москву начались с 1963 года.

Трамвай серии T3. Фото: ИТАР-ТАСС

Масса таких вагонов – 16 тонн, их максимальная скорость – 65 километров в час. Салон оборудован 23 местами для пассажиров, а всего может вместиться около 110 человек.

Гораздо меньше в столице трамваев серии ЛМ-99 – чуть более 40. Они были разработаны на Петербургском трамвайно-механическом заводе в 1999 году. Аббревиатура ЛМ означает "Ленинградский моторный". Серийный выпуск начался 2000 году и завершился во второй половине 2008 года. Это четырехосный вагон, оснащенный четырьмя тяговыми электродвигателями, который может развить скорость до 75 километров в час. В базовой комплектации вагон имеет 19 посадочных мест, но способен перевозить 207 пассажиров с полной нагрузкой.

И совсем немного, всего 23, в Москве трамваев серии ЛМ-2008. Они, так же как и предыдущая модель, выпускаются на Петербургском трамвайно-механическом заводе. Это четырехосный трамвай с переменным уровнем пола и четырьмя тяговыми электродвигателями. Вагон оборудован современными системами управления: бортовым компьютером и джойстиком регулировки боковых зеркал. Электропривод вагона энергосберегающий. Трамвай оснащен табло с блинкерными матрицами и светодиодной подсветкой, благодаря которым номер маршрута видно в любое время суток. Кабина водителя оборудована системой климат-контроля. Максимальная вместимость трамвая – 165 человек при 28 посадочных местах. Он может разгоняться до 75 километров в час.

Московский монорельс. Фото: ИТАР-ТАСС

Отдельно стоит рассказать о подвижном составе московского монорельса. В качестве макетного образца для него был приобретен поезд серии P30 швейцарской фирмы Intamin Transportation Ltd. Инженерным центром ТЭМП был разработан асинхронный линейный двигатель, позволяющий увеличить КПД и решить проблемы пробуксовки состава при обледенении ходовой балки. Балка (то есть рельс) имеет специальный профиль такой, что поезд не просто стоит на ней сверху, а плотно "сидит", обхватывая ее своей конструкцией со всех сторон.

Всего в составе 6 вагонов, в которых 44 сидячих места (по 6 в головных и 8 в промежуточных вагонах). Максимальная вместимость состава – 290 человек. Состав оборудован система кондиционирования и обогрева воздуха в кабине машиниста и салонах поезда. Максимальная скорость состава 60 километров в час. Сейчас в депо находится 8 пассажирских составов и одно многофункциональное транспортное средство – специальный состав, состоящий из двух головных вагонов.

Григорий Медведев