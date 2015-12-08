Новые автобусы Мосгортранса оснастят тревожными кнопками

Фото: m24.ru/Елена Долматова

Все новые автобусы Мосгортранса оборудуют тревожными кнопками, сообщил гендиректор предприятия Евгений Михайлов. Они позволят водителю в случае опасности послать сигнал в диспетчерский центр.

По его словам, большая часть автобусов Мосгортранса уже обеспечена кнопками безопасности. Кнопки появится не только в новых автобусах, ими оснащена и значительная часть старых автобусов, передает Агентство "Москва".

Напомним, за 2010-2014 годы в столице обновлено около 69 процентов подвижного состава Мосгортранса. Всего за это время в столицу поступило 4816 автобусов. Также закуплено 526 троллейбусов и 180 трамвайных вагона, в том числе 53 современных городских низкопольных трехсекционных трамвайных вагона нового поколения.

Таким образом, автобусный парк крупнейшего транспортного оператора Москвы обновлен на 75 процентов. Троллейбусный парк обновился на 34 процента, а трамвайный – на 21 процентов.

Новый подвижной состав на 100 процентов соответствует современным требованиям комфорта, экологичности и безопасности: имеет низкий уровень пола, оборудован системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, камерами видеонаблюдения, навигационным оборудованием, оснащен специальными приспособлениями и местами для проезда маломобильных пассажиров.

В целом, за 5 лет подвижной состав наземного транспорта обновился более чем наполовину – на 61 процент. У Мосгортранса самый молодой парк автобусов в Европе. В 2010 году средний возраст автобусного парка составлял 7 лет, в настоящее время этот показатель не превышает 4,8 года. Троллейбусному парку в среднем 7,9 года, трамвайному ‒ 10,6 года.