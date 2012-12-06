Водителей "Мосгортранса" готовят к экстремальным ситуациям на дорогах

Фото: ИТАР-ТАСС

Гендиректор ГУП "Мосгортранс" Петр Иванов рассказал в интервью телеканалу "Москва 24", как водители готовятся к зиме, какие автобусы и троллейбусы были закуплены в последнее время, для чего предприятию нужен общественный совет и кто туда попал.

- Петр Валерьевич, осенне-зимний сезон уже начался. Но, насколько мне известно, вы начали подготовку к нему еще весной этого года. Какие задачи были поставлены в подготовительный период?

- Задачи ставятся комплексные - решение вопросов подготовки наземного городского транспорта к работе зимой. Это и подготовка всех инженерных систем, и непосредственно самих предприятий. Это и подготовка котельных, и подготовка производственных площадей и теплотрасс. И, соответственно, в первую очередь это подготовка подвижного состава. Здесь мы основное внимание уделяем, естественно, системам отопления. Потому что это в первую очередь беспокоит наших пассажиров.

- И это то, если я правильно понимаю, что, возможно, периодически будет давать сбои. Потому что это вещи, которые проконтролировать полностью невозможно.

- Проконтролировать это возможно. Но, как любое оборудование, оно ломается, требует ремонта, требует своевременного обслуживания. Однако сегодня город получил большое количество нового подвижного состава. В течение последних двух лет московское правительство закупило три тысячи единиц техники. Причем все машины оборудованы самыми современными системами отопления: "Вебасто", "Эберспехер". Эти системы позволяют поддерживать в салоне действительно комфортную температуру. Другое дело, что маршрутная сеть в городе сформирована таким образом, что расстояние между остановками не большое. Это делается для удобства пешеходов. Но постоянное открывание и закрывание дверей, естественно, приводит к тому, что теплый воздух из салона выходит.

И еще один важный вопрос - подготовка водителей к работе в осенне-зимний период. Наши водители, особенно те, у которых это первая зима, проходят специальную подготовку на нашем учебно-курсовом комбинате. Там на соответствующих тренажерах они могут попробовать, как работает автобус именно в зимних условиях.

- Как я понимаю, эта подготовка – не курсы контраварийного вождения. При этом какие-то нюансы водитель должен учитывать. Что в итоге он должен уметь?

- Мы говорим о том, что, работая в зимней период, принципиально водитель должен быть готов к любой экстремальной ситуации, особенно в условиях гололеда или занесенной снегом дороги. И как бы хорошо не работали наши службы жилищно-коммунального хозяйства, снег нельзя убрать в одну секунду – требуется время.

И даже несмотря на то, что все страны мира приезжают смотреть, как в таком мегаполисе как Москва вообще возможно так быстро убирать снег, мы должны готовить своих водителей к экстремальным условиям.

- В начале нашего разговора вы сказали об обновлении подвижного состава. Расскажите, как обновлен состав, о каком количестве автобусов, троллейбусов, трамваев идет речь и что они из себя представляют.

- В рамках подготовки к зиме нам надо подготовить 7 тысяч автобусов, 1600 троллейбусов и 960 трамваев. По контрактам, которые были заключены департаментом транспорта в 2011 году, нам поступило 2070 новых автобусов. И в 2012 еще 860, то есть почти 3 тысячи новых машин, что очень существенно для Москвы. И это позволяет выйти на качественно новый уровень обслуживания пассажиров и с точки зрения надежности подвижного состава, и, естественно, его потребительских свойств: интерьер, отопление, система кондиционирования. Другими словами, это позволяет сделать поездку более удобной.

-Недавно появилась информация о том, что в наземном транспорте больше не будет контролеров…

- Я думаю, что это какая-то ошибка, потому что контролеры никуда не денутся. Без них, к сожалению, сегодня обойтись невозможно. Может быть, неправильно была воспринята информация о том, что большая часть контролеров сейчас передается из ГУП "Мосгортранс" в ГЛУ "Организатор перевозок", которое, собственно, и создано было правительством Москвы в большей степени для обеспечения контрольных функций.

- Петр Валерьевич, какие у компании планы на 2013 год?

- Мы продолжаем то, что было закреплено постановлением правительства Москвы, и те планы, которые у нас сформированы и согласованы с правительством. В первую очередь, мы продолжим работу по внедрению выделенных полос. На сегодняшний день уже введено более 150 километров и эта работа будет продолжена в 2013 году.

"Выделенки" действительно приводят к увеличению скорости поездки и росту пассажиропотока. И пока в мире есть единственный способ пересадить людей из автомобилей на общественный транспорт. Сделать передвижение на нем более комфортным, в первую очередь, увеличив скорость.

Продолжаются работы по восстановлению и модернизации трамвайных путей. Программой предусмотрено 167 километров. В этом году мы планируем до до 31 декабря закончить 61 километр.

- Однако одно время считалось, что как раз трамваи и создают пробки и надо от них отказаться. А сейчас мы опять возвращаемся к этой истории. Причем теперь рельсы планируется приподнять над уровнем дороги.

- Да мы ставим такую задачу проектировщикам. Трамвайные пути должны обособляться с помощью и установки ограждений. К сожалению, с учетом существующей жилой застройки и ширины улиц не везде в городе это возможно. Но, тем не менее, где получается, мы все это делаем для того, чтобы трамвай шел быстрее.

- Недавно при Мосгортрансе был создан общественный экспертный совет. Расскажите, пожалуйста, каковы его задачи, чем он занимается и кто в него входит?

- Это очень важный способ коммуникации. Общественный совет состоит из представителей профессионального сообщества транспортников. И, в том числе, из муниципальных депутатов, представителей общественных организаций, представителей науки. Это сформированная нами группа людей, естественно, на добровольной основе. Они имеют свое мнение по поводу работы общественного транспорта и на местах, и с точки зрения его глобального развития. Они готовы делиться этим мнением и подсказать что-то нам то, что, может быть, нам, не видно.

- А кто этот совет формировал?

- Мы посмотрели, какие эксперты есть в этой сфере и постарались выбрать в общественный совет наиболее критически настроенных по отношению к нашей работе представителей общественности.

- Смело…

- Только так мы можем получить ответную реакцию. Нам не нужны в общественном совете люди, которые будут только хвалить и говорить: Петр Валерьевич, у вас все хорошо.

- Можете назвать пару фамилий тех, кто вас ругает, но приглашен в совет.

- Мы приглашали всех. В частности, это Михаил Блинкин, признанный эксперт в сфере транспорта, который часто критикует то, что мы делаем. Это Максим Кац - депутат, известный блогер. Я думаю, что вы читали его статьи. Он выпустил очень много критики в наш адрес. Это Александр Шумский. Вы, наверное, знаете - лидер проекта "Probok.net", который тоже очень много говорит по поводу того, что делается с общественным транспортом.

Нам нужны критические мнения. Мы собрали их воедино и мы хотим совместно искать решения тех вопросов, которые перед нами сегодня ставит общественность. В конечном итоге они представляют пассажиров и мы пригласили их еще и поэтому.

- Но самое главное, что вы хотите знать об их реакции?

- Естественно.