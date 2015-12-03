Трамвайные пути в СЗАО отделили от проезжей части бетонными блоками

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В столице применили новую технологию обособления путей для беспрепятственного движения трамваев, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В качестве эксперимента участок трамвайного полотна на улице Свободы длиной 160 метров отделили от проезжей части железобетонными плитами со специальными выступами, которые не дадут автомобилям выезжать на рельсы.

По словам главы Мосгортранса Евгения Михайлов, подобная технология в Москве еще не применялась.

"Мы проводим эксперимент, чтобы понять, насколько предложенное решение окажется эффективным на проблемных участках городских маршрутов, где систематически из-за выезда машин на пути нарушается график движения трамваев", ‒ сказал он.

Михайлов отметил, что по улице Свободы пролегает один из самых популярных маршрутов ‒ трамвай № 6. Его услугами по будням пользуются порядка 48 тысяч человек.

Глава Мосгортранса пояснил, что если "пилот" пройдет успешно, будет рассмотрена возможность широкого распространения этой технологии в столице.