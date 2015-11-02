Водителям городских автобусов купят кресла для релаксации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мосгортранс закупит 700 кресел для релаксации в комнатах отдыха водителей, об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Кресла должны быть эргономичными, неразборными и комплектоваться подушками. Также важно, чтобы при помощи липучек можно было регулировать положение подушки-подголовника.

Каркас должен быть выполнен в виде единого, волнообразного блока спинка-сиденье из брусков хвойных пород, фанеры и твердой древесноволокнистой плиты. А спинка, сидение и задняя часть кресла должны быть обиты экологичной искусственной кожей.

Как сказано в документе, срок службы таких кресел должен составлять не менее 5 лет. Максимальная стоимость договора – более 13 миллионов рублей.

Кресла для релаксации планируют установить в комнатах отдыха водителей на конечных станциях филиалов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 17 автобусных парков Мосгортранса, а также в Новокосинском и Филевском автобусно-троллейбусных парках. Кроме того, нововведения коснутся Зеленоградского автокомбината, Краснопресненского трамвайного депо и 6,7,8, троллейбусные парки.

Напомним, вопросом релаксации своих сотрудников занималась и столичная полиция. Органы внутренних дел оснастили комнаты психологической разгрузки тренажерами для мозга – майнд-машинами, а также музыкально-массажными шлемами.

Майнд-машины – аппараты для светозвуковой тренировки мозга установили в УВД по Северо-Восточному округу. Устройства синхронизируют с аудиоплеерами и светодиодными очками, которые "рисуют" перед зрителем динамические цветные фигуры. Считается, что майнд-машины не только снимают стресс, но и развивают творческое мышление.

Музыкально-массажные шлемы получили полицейские из Юго-Западного округа. Предполагается, что они шлемы должны не только снимать стресс, но и избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами, нормализовать артериальное давление.

По пять цветодинамических проекторов "Жар-птица", а также музыкальных картин с водопадом и воздушно-пузырьковых колонн поставили в УВД по Восточному округу. Приборы создадут успокаивающий релаксационный световой эффект в комнатах психологической разгрузки и уголках релаксации, а также служат декоративным световым оформлением интерьеров.