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Происшествия

30 июля 2014, 14:34

Суд признал исламистов виновными в подготовке к захвату власти

Мосгорсуд суды экстремисты решения суда Хизб ут-Тахрир

Суд признал вину четырех участников "Партии исламского освобождения"

Мосгорсуд признал четверых участников экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" виновными в подготовке к захвату власти и к насильственному изменению конституционного строя, передает Агентство "Москва".

На скамье подсудимых - 37-летний Азизбек Инамов, 40-летний Шамиль Исмаилов, 34-летний Сайпула Курбанов и 38-летний Зикруллохон Рахмонходжаев.

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Согласно материалам дела, Инамов, Исмаилов и Курбанов были руководителями ячейки "Хизб ут-Тахрира", а Рахмонходжаев - участником группы. По мнению следствия, обвиняемые готовились к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России. Инамов вербовал новых участников через пропаганду идей организации, распространения ее литературы и проведения собраний, а Рахмонходжаев занимался приобретением и хранением боеприпасов и взрывчатых веществ.

История вопроса: "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахир аль-Ислами" ("Исламская партия освобождения") была основана в восточном Иерусалиме в 1953 году. Главной целью организация ставит воссоздание религиозно-политической структуры времен Муххамада.

Деятельность в России запрещена с 2003 года – Верховный Суд признал организацию экстремистской. Несмотря на это, "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность на территории США и Европы.

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