Суд признал исламистов виновными в подготовке к захвату власти

Суд признал вину четырех участников "Партии исламского освобождения"

Мосгорсуд признал четверых участников экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" виновными в подготовке к захвату власти и к насильственному изменению конституционного строя, передает Агентство "Москва".

На скамье подсудимых - 37-летний Азизбек Инамов, 40-летний Шамиль Исмаилов, 34-летний Сайпула Курбанов и 38-летний Зикруллохон Рахмонходжаев.

Согласно материалам дела, Инамов, Исмаилов и Курбанов были руководителями ячейки "Хизб ут-Тахрира", а Рахмонходжаев - участником группы. По мнению следствия, обвиняемые готовились к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России. Инамов вербовал новых участников через пропаганду идей организации, распространения ее литературы и проведения собраний, а Рахмонходжаев занимался приобретением и хранением боеприпасов и взрывчатых веществ.