Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

25 июля 2012, 12:51

Жалобы Ходорковского и Лебедева рассмотрит Мосгорсуд

Мосгорсуд Верховный суд суды ЮКОС Михаил Ходорковский Вячеслав Лебедев Платон Лебедев

ИТАР-ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя суда. Надзорная жалоба вместе с уголовным делом направлена в президиум Мосгорсуда.

Возбуждение надзорного производства означает, что председатель ВС РФ отменил ранее вынесенное постановление судьи ВС РФ Александра Воронова об отказе в рассмотрении надзорной жалобы Ходорковского и Лебедева.

15 мая этого года судья издал постановление по делу N5-Д12-24, в котором рассмотрел и опроверг все претензии защиты как к приговору Хамовнического райсуда Москвы, назначившего Ходорковскому и Лебедеву в декабре 2010 года 14-летнии сроки за хищение нефти, так и к последующему решению кассационной инстанции Мосгорсуда, напоминает «Коммерсантъ».

"У нас складывается впечатление, что власти пытаются прибегнуть к мелким уловкам, чтобы придать видимость правосудию,— сказал адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.— Хотелось бы надеяться на лучшее, но направление надзорной жалобы и материалов дела в президиум Мосгорсуда можно расценить как имитацию правосудия, поскольку результат их рассмотрения в этой инстанции заранее предрешен".

Напомним, что осенью 2011 года президиум Мосгорсуда уже отклонял надзорные жалобы адвокатов Ходорковского и Лебедева, найдя их необоснованными.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать