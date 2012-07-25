Жалобы Ходорковского и Лебедева рассмотрит Мосгорсуд

ИТАР-ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя суда. Надзорная жалоба вместе с уголовным делом направлена в президиум Мосгорсуда.

Возбуждение надзорного производства означает, что председатель ВС РФ отменил ранее вынесенное постановление судьи ВС РФ Александра Воронова об отказе в рассмотрении надзорной жалобы Ходорковского и Лебедева.

15 мая этого года судья издал постановление по делу N5-Д12-24, в котором рассмотрел и опроверг все претензии защиты как к приговору Хамовнического райсуда Москвы, назначившего Ходорковскому и Лебедеву в декабре 2010 года 14-летнии сроки за хищение нефти, так и к последующему решению кассационной инстанции Мосгорсуда, напоминает «Коммерсантъ».

"У нас складывается впечатление, что власти пытаются прибегнуть к мелким уловкам, чтобы придать видимость правосудию,— сказал адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.— Хотелось бы надеяться на лучшее, но направление надзорной жалобы и материалов дела в президиум Мосгорсуда можно расценить как имитацию правосудия, поскольку результат их рассмотрения в этой инстанции заранее предрешен".

Напомним, что осенью 2011 года президиум Мосгорсуда уже отклонял надзорные жалобы адвокатов Ходорковского и Лебедева, найдя их необоснованными.