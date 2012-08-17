Суд подтвердил запрет на гей-парады в Москве на 100 лет вперед

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд вновь признал законным запрет московских гей-парадов на сто лет вперед – с 2012 по 2112 годы. Организаторы намерены обжаловать это решение.

При этом они хотят добиться признания неправомерными запретов не только прошлых, но и будущих гей-парадов в российской столице, передает "Интерфакс". Действия властей будут обжалованы в Европейском суде по правам человека.

В прошлом году организаторы московского гей-парада передали в столичное правительство и ГУВД Москвы уведомления о проведении публичных акций сексуальных меньшинств в 2012 году, а также на ближайшие сто лет. Планировалось, что все акции пройдут на Болотной площади.

Правительство Москвы рассмотрело уведомления и отказало организаторам в согласовании проведения мероприятий на все сто лет вперед, сославшись на возможные беспорядки, а также на мнение большинства горожан, выступающих против подобных акций.

19 января этого года Тверской районный суд Москвы признал отказ властей законным.