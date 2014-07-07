Мосгорсуд отобрал присяжных по делу о соучастниках убийства Думбадзе

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Мосгорсуд сформировал коллегию присяжных, которые вынесут вердикт трем предполагаемым сообщникам убийцы грузинского генерала Романа Думбадзе, сообщает в понедельник, 7 июля, МИА "Россия сегодня".

Суд отобрал 12 основных и шесть запасных присяжных заседателей. Первые слушания по делу пройдут 8 июля. В этот день прокуратура огласит обвинительное заключение по делу, после чего подсудимые скажут, признают ли они свою вину.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы обвиняемого в убийстве Думбадзе. Согласно приговору, обвиняемый Гочи Квирикашвили будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

"Московский патруль": Дело об убийстве грузинского генерала Думбадзе

Напомним, что Думбадзе застрелили на Рублевском шоссе в Москве 21 мая 2012 года. С 2004 года он отбывал пожизненное заключение в Грузии за измену родине. В августе 2008 года в Гори грузинская сторона передала России генерала, взамен российская сторона передала Грузии 12 грузинских военных. В 2010 году по указу президента России Думбадзе получил российское гражданство.

По данным следствия, непосредственным исполнителем убийства является 52-летний гражданин Грузии Гочи Квирикашвили. Как утверждает сторона обвинения, он создал банду, в которую вошли Роман Белкания, Александр Беришвили и племянник Гочи Квирикашвили Торнике Квирикашвили.